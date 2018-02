Maltempo: ghiaccio e neve sulle strade del Titano, scuole chiuse

Tutti i mezzi al lavoro sta arrivando una turbina da Trento. Chiusa Strada San Michele

La neve ha allentato, anche e di poco, la sua morsa sul Titano. Il servizio Rottaneve sta pulendo tutte le zone, sono impegnati tutti i mezzi a disposizione e 3 in aggiunta. In totale 24 tra pale e trattori, 10 camion più altri tre trattori. Sta arrivando una turbina da Trento. Il servizio è sommerso di chiamate dai cittadini. Ma dice che "non ci sono zone isolate" anche se in alcune aree il manto raggiunge i 20 cm. Chiusa la Strada San Michele

Un Tir si è bloccato questa mattina nel sottopasso di Dogana, ora circolazione regolare. Le strade sono ghiacciate e dall'Azienda raccomandano di muoversi solo se attrezzati con catene. Il sale serve a poco con queste temperature. Finora sono state sparse 120 tonnellate di sale.



La Segreteria alla cultura ha stabilito la chiusura delle scuole fino a giovedì 1 marzo. Sul profilo Fb della segreteria di stato istruzione cultura innovazione informazioni in tempo reale.



Anche oggi allerta della Protezione Civile per criticità idrogeologica, temperature estreme e ghiaccio-pioggia che gela. Le temperature medie oscilleranno tra 0 e -2 gradi, con nevicate e gelate diffuse ed una minima che potrebbe toccare i -11 a Città.

Il trasporto pubblico è per gran parte operativo: sono in servizio le linee: 2, 3S, 4, 6, 7, 8 . Ripristinata la linea 1 (Chiesanuova) mentre rimane ancora sospesa la linea 5 (Santa Mustiola). I mezzi potrebbero avere dei ritardi dovuti al maltempo, ricorda la Segreteria di Stato Istruzione Cultura Innovazione - che attraverso la pagina facebook segue l'evolversi della situazione meteo, con aggiornamenti in tempo reale -. Il Servizio trasporti AASS sta lavorando con il Servizio Rotta neve per ripristinare le linee sospese.



Intanto è stato nuovamente avvistato in Città il cane nero di media taglia che vaga da mesi sul Monte, alla ricerca di cibo.