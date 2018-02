Pacco sospetto, evacuata la Royal Opera House di Londra

La Royal Opera House di Londra e alcuni edifici circostanti sono stati evacuati stamattina in seguito alla segnalazione di un presunto pacco sospetto. Lo riportano le edizioni online dei tabloid britannici, mentre la polizia non conferma al momento l'esistenza di una minaccia reale. Controlli sono comunque in corso, mentre l'area è stata cordonata e la gente continua ad allontanarsi. Nel celebre teatro a quest'ora vi sono solo dipendenti.