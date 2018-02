Ieri l'ultimo saluto a Gian Marco Moratti

Grande commozione per l’ultimo abbraccio a Gian Marco Moratti. “La nostra famiglia allargata resterà sempre San Patrignano e mi impegnerò affinché San Patrignano esista per sempre”. E’ così che Letizia Moratti si è rivolta così ai 1300 ragazzi della comunità prima della chiusura della cerimonia funebre in ricordo di suo marito Gian Marco Moratti. Tutte le ragazze e i ragazzi ospiti, i volontari, i collaboratori, le autorità, gli amici, la famiglia, si sono stretti nel tardo pomeriggio di ieri nell’ultimo abbraccio a Gian Marco che riposerà nel piccolo cimitero antistante la comunità.