Rimini: nevicata di questa mattina, senza sosta i mezzi del Piano neve

Comune di Rimini "Garantire l’accessibilità ai seggi la priorità"

La neve che questa mattina ha imbiancato nuovamente Rimini, ha complicato il lavoro delle squadre del Piano neve, impegnate a liberare la rete viaria cittadina dalle formazioni di neve e ghiaccio caduti in queste ore.

"La priorità dell’intervento -scrive in un comunicato il Comune di Rimini- già programmato per questa mattina, che avrebbe dovuto concentrarsi per risolvere le problematiche della viabilità secondaria, è scalata di fronte alla necessità d’intervenire prioritariamente sulle strade principali consentendo così la circolazione verso i luoghi di lavoro".

I mezzi del Piano neve -33 spazzaneve sull’intero territorio comunale, 8 spargisale-, sono all’opera da questa mattina insieme alle forze ausiliari. Accanto alle 18 squadre di Anthea, alle 8 di Hera, sono all’opera da questa mattina per il lavoro più minuto anche una cinquantina di volontari del gruppo della Protezione civile di Rimini, insieme ai ragazzi richiedenti asilo seguiti dalle associazioni e dalle cooperative riminesi.

"Daranno il proprio contributo specie sulle scuole di propria competenza anche i volontari di 11 gruppi di Ci.Vi.Vo. che hanno raccolto l’invito dell’Amministrazione comunale - continua il comunicato- Quella delle scuole, infatti, diventa una priorità per essere in gran parte sede dei seggi in cui oltre 110.000 riminesi si recheranno a votare domenica 4 marzo. Una scadenza che rende prioritaria l’azione per garantire l’accesso in sicurezza".

Lavoro senza sosta quindi per gli spazzaneve, che hanno anche operato per liberare il centro storico e consentire lo svolgimento del mercato ambulante del mercoledì.

La viabilità nella zona collinare riminese nelle prime ore della mattinata, nonostante il lavoro più volte ripetuto con le lame, rimaneva complicata, e la circolazione difficoltosa in alcuni tratti per residui di neve e ghiaccio.