Maltempo: domani lezioni sospese nelle scuole, allerta meteo per pioggia che gela

La decisione dopo una giornata di neve.

L'annuncio era atteso da diversi cittadini ma, soprattutto, da bambini e ragazzi: domani niente scuola. Motivo: il trasporto scolastico non avrebbe potuto svolgere il servizio in sicurezza, perché oggi è stata un'altra giornata di neve dopo la tregua di ieri.



Di mattina gli abitanti si sono svegliati con le strade imbiancate. Tutti i mezzi sono usciti per rendere percorribili le vie principali. Temperature ancora glaciali nelle zone più alte, fino a -4 in Città, anche se nel corso della giornata si tornati a superare lo zero in Castelli come Serravalle o Acquaviva. Sui bordi dei tetti restano i pericolosi candelotti di ghiaccio. Ieri la protezione civile ha ordinato ai privati di rimuoverli.



Ed è ancora allerta meteo, per tutta la giornata di domani. La criticità maggiore sarà il ghiaccio e la pioggia che gela. Già da questa notte potrebbe verificarsi il cosiddetto 'gelicidio', cioè la pioggia che si ghiaccia a contatto con il terreno.



Attenzione, quindi, alla strada e prudenza alla guida. Se ci si sposta a piedi, è bene scegliere le scarpe giuste. E se si è costretti a prendere l'auto, alcuni consigli sono di liberarla completamente da ghiaccio e neve, di andare piano usando marce basse e freno motore e di evitare manovre brusche. In giornata ci sono stati disagi e problemi per gli automobilisti. Per cause legate al maltempo e al gelo, tre mezzi Ati sono rimasti danneggiati, ma nessun danno alle persone.



Sabato si tornerà tra i banchi, ma solo alle medie - a Serravalle e a Fonte dell'Ovo - e alle scuole superiori.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Fabio Berardi, capo della protezione civile