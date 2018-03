Maltempo: domani scuole chiuse a Rimini, in A14 pioggia gelata

Scuole chiuse domani a Rimini. Questa la decisione arrivata nel pomeriggio dopo che anche la costa è stata imbiancata. In città si sono accumulati al suolo alcuni centimetri. La macchina organizzativa del piano neve è attiva e si è lavorato anche alla pulizia di marciapiedi, camminamenti e sottopassi pedonali.



Istituti chiusi anche a Cesena, in alta Valmarecchia, a Santarcangelo, a Morciano e a Riccione. Questi alcuni dei comuni interessati.



Ha nevicato a Bologna, tanto che l'aeroporto ha emesso un avviso per possibili cancellazioni di voli. Pioggia gelata in A14 tra San Lazzaro e Forlì.



Nelle Marche agricoltori preoccupati per i raccolti, specie nelle zone più fredde, e allevatori in allerta.



mt