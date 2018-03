Neve: strade percorribili a San Marino, allerta meteo per pioggia che gela

Chiusa la mensa di Città.

Ancora una giornata di neve a San Marino. Dopo la tregua di ieri, un'altra perturbazione ha raggiunto il territorio e questa mattina le strade erano imbiancate. Al momento, le precipitazioni nevose sono intermittenti e le temperature si sono alzate rispetto ai giorni scorsi.



In Città ci sono -2 gradi centigradi, ma a Serravalle si è arrivati a +1,2 gradi e ad Acquaviva +0,4. I mezzi del servizio rotta neve sono, al momento, tutti fuori per pulire le strade. Le vie principali sono tutte percorribili, solo se si è attrezzati.



Chiusa la strada principale che da Mercatino Conca porta a San Marino per un camion intraversato.



Nelle scorse ore è tornata a funzionare la funivia dopo un'interruzione del servizio per un problema tecnico. I mezzi pubblici sono operativi, così come la linea Rimini-San Marino. Le mense sono aperte, tranne quella di Città.



La protezione civile ha diffuso un'allerta meteo per domani. La criticità maggiore sarà il ghiaccio e la pioggia che gela. Già da questa sera potrebbe verificarsi, infatti, il cosiddetto 'gelicidio', cioè la pioggia che si ghiaccia a contatto con il terreno. Non si registrano problemi alle reti di acqua e gas.



Oggi pomeriggio riunione tra protezione civile, polizia civile e le Segreterie di Stato competenti per fare il punto sulla situazione.



mt