A14 chiusa nella notte per gelicidio: ritirata la patente a due camionisti

Polizia Stradale impegnata nella sicurezza e nel far rispettare l'ordinanza di divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate

Il gelicidio ha colpito anche in tutta la Romagna e in gran parte dell'italia centro-settentrionale. Autostrade parzialmente chiuse e difficoltà anche per il traffico ferroviario.



A1 Milano-Bologna, alcuni tratti della A13 Bologna-Padova e Autostrada A14 – nel tratto tra Bologna San Lazzaro e Cattolica - chiuse, in entrambe le direzioni, nella notte. Poi, l'abbondante spargimento di sale sulle carreggiate ha consentito la graduale riapertura al traffico, completata in tarda mattinata. Per la Polizia Stradale di Rimini-Riccione e Novafeltria è stata una nottata di gran lavoro volta a garantire la sicurezza e far rispettare l'ordinanza di divieto di circolazione per i veicoli superiori alle sette tonnellate e mezzo. Alle 2 l'intervento al km 187 della Statale 16 dove si era intraversato un autoarticolato che ostruiva il transito. Il camion non avrebbe potuto viaggiare: ritirata la patente all'autista ed anche la carta di circolazione oltre al fermo del veicolo. Sorte analoga per il conducente di un altro camion che stava viaggiando, sullo stesso tratto della Statale 16, nonostante il divieto.



l.s.