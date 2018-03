Avvocato Campagna in team che ottiene da Strasburgo autorizzazione come "amicus curiae"

C'è anche l'avvocato sammarinese Achille Campagna nel team “Apendanica” che difende un gruppo di cittadini olandesi in un ricorso di fronte alla Corte di Strasburgo, in un caso di “e-government”. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in tutta la sua storia, ha autorizzato interventi di questo tipo, in modalità amicus curiae, in poco piu' di 500 ricorsi.



