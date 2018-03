Condannato con sentenza definitiva ottiene revisione del processo

Il caso di Manilo Travaglini, difeso dall'avvocato Rossano Fabbri.

Il Giudice dei Rimedi straordinari Vitaliano Esposito ha parzialmente accolto la richiesta di revisione del processo in cui Manilo Travaglini era stato condannato con sentenza definitiva a nove mesi di prigionia e alla restituzione di 139mila mila euro di rimborso monofase, per operazioni inesistenti. La richiesta di revisione – inoltrata dall'Avvocato Rossano Fabbri - è stata accolta“limitatamente” all'improcedibilità per superamento dei termini dell'istruttoria. “Siamo soddisfatti e ora – dichiara l'avvocato Fabbri – il processo torna al Giudice d'Appello che non potrà far altro che dichiarare la prescrizione”. Il Giudice Esposito precisa che l'archiviazione, per improcedibilità dell'azione penale, va dichiarata dal Magistrato Dirigente.



l.s.