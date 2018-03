Detenuto a processo: si valuta la capacità giuridica

In Tribunale oggi l'udienza per il processo in cui un 22enne - A.M, le iniziali - è imputato per offesa a pubblico ufficiale, danneggiamenti e minacce. Il ragazzo si trova tuttora in carcere in custodia cautelare e il suo avvocato oggi ha preannunciato una perizia che dovrà stabilire la sua capacità giuridica – e quindi la sua imputabilità in un processo penale – ed anche la compatibilità delle sue condizioni con la detenzione in carcere.



