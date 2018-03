Ghiaccio: a San Marino trasporto pubblico attivo su tutte le linee



È stata una notte di lavoro intenso per l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, impegnata a spargere sale su tutta la rete viaria “anche con più passate”, riferisce Fabio Berardi, Capo della Protezione Civile. I mezzi sono tuttora in azione per togliere la poltiglia che si è creata sul manto stradale e che sta creando qualche difficoltà alle auto. Il trasporto pubblico è comunque attivo su tutte le linee.