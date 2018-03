Pioggia gelata: disagi e chiusure sulle Autostrade del nord

AGGIORNAMENTO | La pioggia ghiacciata su molte zone del centronord sta mettendo in ginocchio la circolazione su strade e autostrade, in particolare tra Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. Chiusa per quasi quattro ore la A1 da Milano a Bologna: solo alle 12 è stata riaperta.



La pioggia gelata sta coprendo il centro nord, tanto da costringere Autostrade per l'Italia a chiudere alcuni tratti autostradali dell'A13, dell'A14 e dell'A1. Come noto, spiega il gestore, la pioggia gelata non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale. Al momento risultano chiusi in entrambe le direzioni i tratti di: A1 tra Reggio Emilia e Sasso Marconi, A13 tra il bivio con la A14 e Ferrara Sud, A14 tra Bologna San Lazzaro e Cattolica inclusa la Diramazione per Ravenna.

Su tutti i tratti continuano ad operare i mezzi speciali della società per limitare gli effetti del fenomeno, che perdurerà fino alla tarda mattinata di oggi sull'intera area. I volumi di traffico attesi e le condizioni meteo rendono prevedibili disagi e pertanto Autostrade per l'Italia consiglia di evitare di mettersi in viaggio verso le aree interessate.



Inoltre Autostrade per l'Italia comunica che sono in atto deboli nevicate:



- A26 dei Trafori tra bivio A10 Genova-Savona e SS. 33 del Sempione

- Diramazioni di Novi Ligure e Stroppiana Santhià

- A7 Serravalle-Genova tra bivio Diramazione di Novi Ligure e Busalla

- A4 Milano-Brescia tra Ponte Oglio e il bivio per la A21

- A8 Milano-varese tra Busto Arsizio e Varese

- A9 Lainate-Chiasso tra bivio A36 Pedemontana e Chiasso

- Diramazione Gallarate-Gattico



Pioggia gelata in atto, prestare attenzione su:



- A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Aglio

- A1 Direttissima l'intero tratto

- A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Imola

- Diramazione di Ravenna l'intero tratto





Riaperti tutti i tratti autostradali interessati dalla pioggia gelata.



Sui tratti chiusi per pioggia gelata in collaborazione con la Polizia Stradale e i mezzi di Autostrade per l'Italia è in atto il disposito di safety car, ma con tempi di attesa molto lunghi e conseguenti disagi in relazione ai volumi di traffico presenti.