Elezioni politiche Italia: figli contro il padre, intervengono i Carabinieri

È successo nell'Avellinese

Montoro, in provincia di Avellino, è stato teatro di una violenta discussione sulle scelte elettorali tra padre e figli, di 30 e 32 anni.

La lite è degenerata al punto che i vicini di casa, preoccupati, hanno chiamato i Carabinieri. I tre stavano per arrivare alle mani perché in disaccordo sul voto da esprimere alle elezioni politiche italiane di domani, 4 marzo 2018. Pare che i figli provassero a convincerlo a condividere la loro scelta, ma i toni si sono alzati, fino ad arrivare quasi allo scontro fisico, scongiurato solo dall'arrivo dei militari della locale caserma.