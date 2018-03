Maltempo: ripresa delle lezioni senza problemi, ora allerta idrogeologica

Tutto regolare questa mattina nelle scuole del Titano. Segreteria Istruzione e Protezione Civile hanno fatto una ricognizione. L'80% degli studenti dei licei sono regolarmente a lezione. Trasporti in azione senza catene, alcune code si sono registrate in Città vicino alle Superiori per il restringimento della carreggiata. Intanto sono al lavoro le squadre con ruspe e camion impegnate a portare via la neve in esubero che nei castelli più colpiti supera i diversi metri di altezza. L'azienda - informa il Segretario Marco Podeschi -ha utilizzato 200 tonnellate di sale per far fronte al gelicidio; eliminati i ghiaccioli pericolosi in prossimità delle scuole e degli edifici pubblici.

Resta il problema delle buche: nei prossimi giorni un bilancio dei danni.



Da lunedì si torna alla piena normalità con l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado e il Centro di Formazione Professionale.



Intanto è scattata l'allerta della Protezione civile regionale per criticità idrogeologica e piogge sulla Romagna e sui bacini emiliani centrali e orientali e, per neve, sui bacini emiliani centrali, occidentali e orientali; sulla pianura emiliana, sulla pianura e la bassa collina emiliana occidentale.



A Rimini da questa mattina sono entrate in azione nove squadre per chiudere le buche, partendo dalla viabilità principale. Le squadre di Anthea sono alle prese anche con il ghiaccio ancora sui marciapiedi e i tubi rotti in alcune scuole. Tutti gli Istituti sono aperti, tranne in Valmarecchia. Il Comune di Rimini invita a tenere puliti i fossi vicinali per evitare allagamenti in caso di piogge.