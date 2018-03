Lite tra fratello e sorella, la Polizia di Stato arresta l'uomo e denuncia la donna

Lite tra fratello e sorella, la Polizia di Stato arresta l'uomo e denuncia la donna. E' successo la scorsa notte a Rimini. Gli agenti sono intervenuti chiamati dalla sorella esasperata dalla presenza in casa del fratello 34enne, che stava scontando gli arresti domiciliari. La donna, nonostante la presenza della polizia, è corsa in cucina e ha afferrato un grosso coltello dirigendosi contro il fratello, pronto a difendersi facendosi scudo con una sedia. Non riuscendo ad avere la meglio, l'uomo si è quindi scagliato contro gli agenti. Bloccato, è stato arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e il giudice ne ha disposto la detenzione in carcere, mentre la donna è stata denunciata a piede libero.