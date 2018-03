Re Nero, il 10 aprile la sentenza

Con l'udienza di oggi si avvia alle battute finali il processo Re Nero, che vede imputati gli ex vertici di Asset Banca per riciclaggio internazionale e per una serie di altre contestazioni legate all'attività bancaria abusiva dell'istituto sammarinese in territorio italiano. La vicenda esplose in una serie di arresti eccellenti che avvennero nel 2008: a 10 anni di distanza si arriverà al primo grado di giudizio il 10 aprile, giorno in cui è fissata la sentenza