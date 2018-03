Cuccioli stipati nel bagagliaio di un furgone, salvati dalla Polizia

La Polizia Stradale di Pian del Voglio, nel Bolognese, hanno scoperto 26 cuccioli di cane di varie razze stipati nel bagagliaio di un furgone in viaggio sulla A1. A trasportarli due uomini di 40 e 63 anni, ora accusati di maltrattamento, abbandono e traffico illecito di animali di compagnia.



Dagli accertamenti svolti in collaborazione con i veterinari dell'Ausl di Bologna è emerso che i cuccioli, tutti di età inferiore a due mesi, viaggiavano senza rispettare la normativa che regola il trasporto su strada degli animali. Si trovavano in un'unica gabbia di ferro non idonea al trasporto di animali, senza il prescritto microchip identificativo e senza documentazione di provenienza. Alcuni mostravano già alcuni segni di sofferenza.



Dopo aver avvisato il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, si è proceduto al sequestro degli animali, successivamente trasportati ed affidati in custodia al canile comunale di Riccione.