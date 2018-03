Forzano placche antitaccheggio alle “Befane”, nei guai coppia albanese

Stavano armeggiando vicino al alcuni scaffali di un negozio di abbigliamento del Centro Commerciale “Befane”, quando sono stati notati dall’addetto all’assistenza dei clienti. I due, un uomo 50enne e una donna 46 enne, entrambi di origine albanese, residenti a Rimini, vistosi scoperti hanno riposto la merce, in parte già nascosta all’interno della borsa, avviandosi all’uscita del negozio.



Da un controllo della merce, è stato appurato che a due giubbotti erano state asportate le placche antitaccheggio tramite dei ganci (vedi foto). Raggiunti dall’addetto fuori dal negozio, la coppia hanno iniziato ad inveire e a spintonarlo per guadagnarsi la fuga. L’immediato intervento della Volante giunta sul posto, ha permesso di bloccare la coppia che è stata prima accompagnata in Ufficio, poi tradotta in carcere. Ora devono rispondere di tentata rapina aggravata in concorso e minacce gravi.