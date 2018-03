Immigrazione clandestina: Carabinieri sgominano banda attiva anche in E-R

L'operazione dei militari di Savona eseguita tra Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

Operazione contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Savona, che hanno sgominato una organizzazione criminale attiva in particolare in Liguria, ma attiva anche in Lombardia ed Emilia Romagna. Nelle tre regioni i militari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, perquisizioni e sequestri nei confronti di cittadini italiani ed egiziani responsabili di favoreggiamento e falso per induzione. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba di oggi, al termine di una intensa quanto complicata attività investigativa, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, da cui è emersa l'attività criminale della banda, che dietro compenso in denaro favoriva l'immigrazione di cittadini egiziani e marocchini in Italia, mediante promesse di assunzione da parte di imprenditori compiacenti o matrimoni con rito civile con cittadine italiane.