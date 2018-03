Scontro a San Clemente: grave una 57enne

È stata trasportata al Bufalini in gravi condizioni, con l'elisoccorso giunto da Ravenna, una 57enne di San Clemente dopo un pauroso scontro con Suv. A bordo di una utilitaria, stava iniziando a svoltare per entrare nella sua abitazione, sulla Provinciale del Conca, mentre dalla parte opposta arrivava la Bmv, che l'ha centrata in pieno, scaraventandola a 30 metri di distanza. La donna è rimasta bloccata nell'abitacolo dell'auto tanto che, oltre a due ambulanze del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per liberarla dalle lamiere. L'uomo alla guida del Bmv è stato soccorso e ricoverato all'Infermi di Rimini con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi la Stradale di Riccione, che ha provveduto a regolare il traffico, disponendo la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia.