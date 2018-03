Si getta nel Marecchia a Ponte Verucchio: terzo caso in meno di due anni

In corso le ricerche dei Vigili del Fuoco con sommozzatori e elicottero. Sul posto anche Carabinieri, Polizia Municipale e 118

Sono in corso da alcune ore, nella zona del ponte che collega Ponte Verucchio a Torriana, le ricerche di una donna che è stata vista gettarsi nel fiume Marecchia. A lanciare l'allarme un ciclista che ha assistito alla scena. Sul posto i Vigili del Fuoco, anche con i sommozzatori e un elicottero, ma anche i Carabinieri, la Polizia Municipale e personale del 118. Le ricerche sono rese difficili dalla forte corrente del Marecchia che con le intense precipitazioni dell'ultimo periodo ha aumentato notevolmente la portata. Parcheggiata nei pressi del ponte è stata ritrovata un'auto riconducibile ad una sammarinese di 65 anni. Le ricerche, nel fiume, al momento non hanno dato esito. E' il terzo caso di persone che si sono gettate dallo stesso ponte in meno di due anni.