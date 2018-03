Usa: sparatoria in California, identificate le 3 donne e il sequestratore morti in ospizio veterani

Tre operatrici di un programma per il recupero di veterani affetti da stress post-traumatico e il loro sequestratore sono stati ritrovati morti in un ospizio per veterani in California, il Veterans Home of California-Yountville. Sono stati identificati e si tratta di Albert Wong, 36 anni, che aveva servito un anno in Afghanistan tra il 2011 e il 2012, ex paziente del programma dal quale - ha riferito un parente di una delle vittime - era stato recentemente espulso, una psicologa, Jennifer Gonzales di 29 anni, il direttore esecutivo Christine Loeber di 48, e il direttore clinico Jennifer Golick, 42.

I corpi dei quattro sono stati scoperti quasi otto ore dopo che l'uomo armato si era infiltrato in una festa d'addio in un edificio in cui vengono assistiti i veterani di guerra dell'Iraq e dell'Afghanistan.