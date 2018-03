Allerta per criticità idrogeologica e vento

Protezione Civile di San Marino

Oggi la Protezione civile di San Marino ha emesso un'allerta, valida anche per tutta la giornata di domani. Si tratta di un'allerta di colore ARANCIONE per criticità idraulica-idrogeologica e di un'allerta di colore GIALLO per vento. Nel corso della giornata odierna c'è stata un'accelerazione dei processi di fusione del manto nevoso al suolo. Per quanto riguarda invece la giornata di domani sono previsti locali fenomeni caratterizzati da rovesci o brevi temporali, dai rilievi in estensione alla pianura.