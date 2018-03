Pomezia: arrestate tre maestre, bimbi tirati anche per i capelli

Tre maestre di una scuola dell'infanzia statale di Pomezia sono state arrestate e si trovano ora ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti su bambini tra i 3 e i 5 anni. Le indagini sulle tre donne, dai 46 ai 61 anni, sono scattate a febbraio dopo la denuncia di quattro mamme che avevano notato comportamenti strani e violenti dei figli che non volevano andare a scuola e gli investigatori hanno istallato telecamere nella scuola.



Dalle immagini sarebbe emerso che alcuni bimbi, almeno cinque, sono stati strattonati per le braccia e per il grembiule e uno di loro tirato per i capelli. Altri ancora sarebbero stati costretti a mettersi in ginocchio in un angolo della classe o a sedersi su una sedia, isolandoli dal gruppo. Comportamenti che avrebbero provocato stati di ansia, di rabbia e di paura anche nei piccoli alunni non direttamente coinvolti nei maltrattamenti.