Rimini. Allarme rosso ai semafori: multati oltre 2.500 automobilisti

Nonostante in gioco ci sia la vita e, da far da corollario, una multa di 163 euro (271 se nelle ore notturne), sono in crescita gli automobilisti che ignorano il rosso dei tre semafori riminesi controllati dai Vista Red. Nel 2017, come riporta il Resto del Carlino, sono stati immortalati ben 2.566 multati, contro i 1.883 dell'anno precedente. In generale, le sanzioni per questa tipologia di infrazione sono in calo, anche se i dati indicano un incremento per quel che riguarda il 2017; bisogna però tenere in considerazione che lo scorso anno, da agosto, sono entrate in funzione due nuove postazioni. Viale Principe Amedeo è l'area in cui le telecamere hanno segnalato il maggior numero di violazioni al codice della strada. Andrea Rossi, Comandante della Polizia municipale parla di “numeri da brivido”