Frana a Novafeltria: inagibili due edifici

Dopo l'emergenza neve nella Valmarecchia si fanno i conti con le frane. Critica la situazione in particolare a Novafeltria, in località Libiano.

A Causa delle forti precipitazioni di domenica sul terreno già messo duramente alla prova nelle scorse settimane, si è originato un movimento franoso dal Monte Pincio che ha colpito un'abitazione e lambito un bed &breakfast. I due edifici sono stati chiusi in via precauzionale. Fortunatamente nell'abitazione non era presente al momento della frana la proprietaria, una 45enne del posto, e la struttura ricettiva, ad apertura stagionale, era vuota.

Sul posto i Carabinieri di Rimini e Novafeltria assieme a personale dei Vigili del Fuoco di Novafeltria, operatori della Protezione Civile e Operai Comunali.