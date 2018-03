Scoperta discarica abusiva di 10.000 metri quadri a Faenza

Nel territorio di Faenza era stato instaurato un deposito abusivo di rifiuti speciali e pericolosi, in un'area di 10.000 metri quadri.



La superficie è stata individuata durante una ricognizione aerea dalla Guardia di Finanza di Rimini. Stando a quanto riporta l'ANSA c'erano rifiuti di vario genere a cielo aperto e decine di auto e mezzi agricoli abbandonati.



L'area è di proprietà di un'azienda agricola che produce piante grasse, da frutta e palme. Il territorio è stato posto sotto sequestro dalle Fiamme Gialle, intervenute in collaborazione con l'Arpae.



Il responsabile della società è stato segnalato alla Procura di Ravenna per reati ambientali.