Ordigno bellico innescato per errore ora in mare: Fano tira un sospiro di sollievo

E' stato portato in mare dove a breve sarà fatto brillare l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto ieri a Fano, nelle Marche. Sono circa 23mila le persone che sono state fatte evacuare per sicurezza. Molti hanno trovato ospitalità da parenti e amici, altri in hotel, palestre o parrocchie cittadine, ma anche in un treno.