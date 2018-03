Emilia-Romagna: allerta meteo per criticità idrogeologiche, si abbassano le temperature

La protezione civile di San Marino diffonde l'allerta meteo diramata oggi dall'Arpa Emilia-Romagna valida per tutta la giornata di domani per criticità idrauliche e idrogeologiche in fascia gialla, vale a dire ordinaria, per quanto riguarda i nostri territori. Per tutto il fine settimana il tempo sarà instabile con piogge anche diffuse. Resta l'allarme per il rapido e drastico abbassamento delle temperature da domenica, con possibilità di precipitazione nevose nelle zone collinari nella giornata di lunedì.