Vento forte: nuova limitazione all'accesso al Centro Uffici

Il Centro Uffici di Tavolucci ha nuovamente l'accesso limitato al traffico.



La Protezione Civile assicura che non è stato subito alcun danno, si tratta di una semplice misura preventiva dovuta all'allerta meteo di oggi.



L'accesso all'interno del Centro Uffici non subirà alcuna limitazione.