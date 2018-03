Aereo perde lingotti d'oro in Siberia: arrestati i tecnici

Caccia all’oro in Siberia sulla pista dell’aeroporto di Yakutsk. Giovedì mattina, in fase di decollo, si sono aperti i portelloni della stiva di un aereo che trasportava 9.300 chili di oro, platino e pietre preziose per un valore di 22 miliardi di rubli (circa 340 milioni di euro).

Dall'aereo sono caduti sulla pista 172 lingotti per un totale di 3.400 chili. L’aeroporto è stato immediatamente chiuso ed è iniziato il recupero da parte delle guardie di sicurezza dello scalo siberiano. I piloti sono subito atterrati nel vicino aeroporto di Magadan, ma alcuni lingotti sono caduti nella tundra gelata. È ancora in corso la ricerca di tutti i sacchetti con i preziosi. Il quotidiano Siberian Times riporta che i tecnici addetti al decollo dell’aeroporto di Yakutsk sono stati arrestati.