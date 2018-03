Agenti arrestati a Rimini: uno vuole costituirsi, ma si trova in Messico

Vuole costituirsi, ma si trova in Messico uno dei quattro agenti della Municipale di Rimini, destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari per vari reati tra cui falso e abuso d'ufficio. Ne dà notizia il sito Altarimini. Il suo avvocato, Massimiliano Annetta, gli ha consigliato di anticipare il volo del rientro e di presentarsi agli uffici della Polizia di frontiera. Gli agenti dell'ex nucleo ambientale della polizia municipale di Rimini sono indagati da Gdf e Procura di Rimini per non aver verbalizzato il sequestro di contanti durante operazioni anti spaccio, ma anche per violenza privata e perquisizioni arbitrarie.