Bcsm: Vivoli e Giannini assolti in appello

Mancata segnalazione ad Aif da parte degli ex vertici di Banca Centrale. Assolti in appello l’ex Dg di BCSM Mario Giannini e l’ex responsabile di Vigilanza Andrea Vivoli, entrambi condannati nel maggio del 2016 a 3 mesi ed 1 anno di interdizione per la mancata segnalazione ad Aif per la vicenda dell’ungherese Matrai e dell’ipotesi di trasferimento, poi non avvenuta, di 6 miliardi da Banca del Giappone ad Asset con il tramite di Banca Centrale. Secondo la sentenza d’appello ‘il fatto non sussiste’.

Presente in Aula Andrea Vivoli, che ha parlato ‘di grande sollievo e di avere avuto fiducia fino all’ultimo nella giustizia’.