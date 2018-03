Rimini: due amiche litigano a suon di schiaffi e morsi, intervengono i Carabinieri

Avevano trascorso la notte in giro per locali, poi questa mattina, verso le 9, in un bar di via Flaminia, tra le due amiche è scattato un violento litigio. I motivi non sono ben chiari, ma le due ragazze, forse ancora in preda ai fumi dell’alcool, hanno iniziato a darsele di santa ragione, tanto che il titolare ha chiamato il 112.

Ad avere la peggio è stata la ragazza più giovane, una 18enne di origine russa residente a Rimini, che è stata ferita al labbro inferiore da un morso e che si è vista mandare in frantumi lo schermo del proprio smartphone. E' poi ricorsa alle cure dei medici del pronto soccorso di Rimini. L’amica, 29enne di origine domenicana, residente a Riccione, è stata denunciata dalla prima e ora dovrà rispondere dei reati di lesioni personali e danneggiamento.