Rimini: vigili arrestati, difensore presenterà istanza al Riesame

Presenterà istanza al Tribunale della libertà di Bologna il difensore dei vigili urbani di Rimini arrestati ieri dalla Guardia di Finanza per una serie di reati tra i quali peculato, abuso d'ufficio, perquisizioni arbitrarie e falso. Il legale, Massimiliano Annetta, ha visto oggi tre dei suoi assistiti e ha già avviato l'esame per chiedere la scarcerazione degli agenti ai domiciliari. Un quarto è atteso di ritorno dalle vacanze in Messico. "Gli atti, ancora questa mattina, erano stati depositati in Tribunale - ha detto il legale - per cui alcuni elementi di reato non sono a conoscenza della difesa ma sono già convinto della necessità di ricorrere al Riesame". L'avvocato Annetta difende tutti gli otto vigili riminesi dell'ex nucleo ambientale indagati dalla Procura di Rimini per fatto che vanno dal 2012 a tutto il 2016. In mano agli inquirenti oltre alle dichiarazioni di molti extracomunitari arrestati o solo perquisiti arbitrariamente, intercettazioni ambientali e alcuni video.