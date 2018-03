Cattolica: investe anziana sulle strisce pedonali

Un'anziana di 75 anni è finita all'ospedale dopo essere stata investita sulle strisce pedonali. E' successo sabato sera a Cattolica, poco dopo le ore 20. L'anziana è stata colpita da un furgoncino guidato da un giovane mentre stava attraversando la strada in via Emilia Romagna. Dopo l'incidente la donna è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso ed è in prognosi riservata.