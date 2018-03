Rimini. Perseguitava l'ex moglie: la vicenda di violenze finisce con l'arresto

Arrestato dai carabinieri dopo una lunga storia di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. E' successo ieri a Rimini. Protagonista della vicenda un 40enne che nel corso degli ultimi anni ha reso la vita impossibile alla ex moglie. Una storia di minacce iniziata cinque anni fa quando l'uomo iniziò ad essere geloso e possessivo, anche a causa dell'uso eccessivo di alcool.



Cominciarono allora le violenze anche fisiche. La donna scelse di non denunciare, sperando in un ravvedimento mai avvenuto. Circa un anno fa la decisione di lasciarlo. Le 'persecuzioni' sono andate avanti, tra telefonate e inseguimenti, fino alla denuncia ai militari dell'Arma e il divieto di avvicinamento.



Ma le violenze non sono finite: a settembre l'aggressione all'ex suocero, poi l'arresto e l'obbligo di dimora per il 40enne. Nonostante tutto questo, l'uomo ha continuato a maltrattare ed aggredire l'ex moglie e il suo familiare. Fino a ieri pomeriggio con il nuovo arresto.



mt