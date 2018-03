Incidente a Ponte Verucchio: ferite due ragazze

Nella prima serata di domenica, poco dopo le 20.30, un'auto è finita fuori strada a Ponte Verucchio. Il mezzo, al cui interno vi erano due ragazze, pare non abbia impattato contro nessun ostacolo ed è quindi uscito dalla sede stradale da solo. Le due ragazze, una 20enne e una 18enne, sono state trasportate in ospedale a Rimini, la prima in condizioni serie, la seconda con lievi ferite. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri.