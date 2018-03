Arriva la primavera con un giorno di anticipo, salutata da neve e freddo. Imbiancato il Titano

Neve, pioggia e forte vento, saluteranno l'equinozio di primavera che quest'anno cade oggi, il 20 marzo, rispetto al tradizionale 21. Soprattutto al centrosud l'entrata della primavera astrologica vedrà tempo instabile, con pioggia e forti venti tanto che la Protezione Civile ha lanciato un'allerta meteo per venti di burrasca su Sardegna e Liguria e temporali nel resto delle regioni. Intanto la neve è tornata sul Titano, pochi centimetri che hanno imbiancato soprattutto Città. Nessun problema alla circolazione e strade pulite. Questa mattina una breve tregua, come riferisce il sito Meteo.sm; dal pomeriggio infatti sono previste nuove precipitazioni. Temperature di poco sopra lo zero termico.