Forlì: nuova udienza del processo 'Re Nero', slitta la sentenza

Nuova udienza al tribunale di Forlì del processo 'Re Nero' che vede imputati gli ex vertici di Asset Banca per riciclaggio internazionale e per una serie di altre contestazioni legate all'attività bancaria abusiva dell'istituto sammarinese in territorio italiano. E' in corso l' arringa dell' avvocato Nicola Mazzacuva che, insieme a Moreno Maresi, difende il commercialista sammarinese Stefano Venturini. Davanti alla corte ha sostenuto che l'imputato ha ricoperto nel Consigli di amministrazione della banca solo un ruolo di natura tecnica.

"Venturini era spesso assente nelle riunioni del Cda - ha spiegato Mazzacuva - quando venivano prese decisioni importanti, anche su affidamenti". il legale ricorda che in almeno un caso il suo assistito ha votato 'No' in contrasto con altri membri del Consiglio. Mazzacuva ha inoltre citato l'ispezione di di Banca d'Italia in Bcr, di poco precedente agli arresti. E il giudizio, per la difesa, fu parzialmente favorevole rilevando solo problemi tipici di Banca Start Up.



Seguirà, sempre per Venturini, l'avvocato Maresi. Oggi prevista anche l'arringa difensiva dell'avvocato Stefano Pagliai che difende i tre dipendenti Cristian Cicchetti, Daniele Santarossa ed Alessandro Cervesato



Intanto, sembra che la sentenza del processo, inizialmente prevista per il 10 aprile, possa subire uno slittamento, dal momento che una convocazione è saltata per lo sciopero degli avvocati.