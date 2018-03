Incidente a Madonna di Campiglio, muore sammarinese su snowboard

L'allarme lanciato dai compagni di comitiva. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime

Giacomo Zafferani, 34enne sammarinese, è morto in seguito ad una caduta con lo snowboard. L'incidente questa mattina, attorno le 11.30, sulle piste di Madonna di Campiglio. Il ragazzo ha perso il controllo della tavola per cadere in zona monte Spinale nel corso di un fuoripista. Immediato l'allarme lanciato dal resto della comitiva e sul posto si sono portati i soccorsi, compreso l'elicottero, gli addetti pista e i Carabinieri. Le condizioni del sammarinese sono subito apparse disperate e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.