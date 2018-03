'Odio i negri', botte a ragazzino nel Riminese, denunciato un coetaneo

17enne offeso da insulti 3 ragazzi e colpito con pugno al volto

E' in stato denunciato il 17 enne italiano, residente in Cattolica, per lesioni personali e minacce aggravate dalla discriminazione razziale. Con altri due ragazzi due giorni fa si è presentato all’abitazione di suo coetaneo e, per motivi personali legati a presunte questioni di gelosia, gli aveva sferrato un pugno al viso. Il gruppo gli rivolgeva anche numerose minacce ed insulti, dal contenuto discriminatorio e razziale.

Ilragazzino 17enne, mamma italiana e papà africano, è nato e cresciuto nella cittadina romagnola.

I carabinieri stanno cercando anche gli altri due autori dell'aggressione.



Sull'episodio arriva la condanna dell'Amministrazione Comunale di Riccione "Situazioni così gravi – ha detto il vice sindaco e assessore ai Servizi Sociali Laura Galli – non devono verificarsi nella nostra Riccione così come altrove. Solidarietà alla famiglia del giovane, vittima dell’aggressione, la nostra Comunità respinge ogni forma di prevaricazione e ogni forma di violenza contraria alla convivenza civile. Ci auguriamo con forza che il giovane responsabile si ravveda e rifletta del deplorevole gesto".