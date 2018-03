Morte Zafferani: si prepara il ritorno a casa di Giacomo

Nessuna responsabilità di terzi nell'incidente costato la vita a Giacomo Zafferani, per questo la magistratura ha disposto il nulla osta per il rientro in Patria. Già ieri un gruppo di 5 amici ha raggiunto Madonna di Campiglio per prendere l'auto e gli effetti personali di Zafferani, dopodiché ha raggiunto la camera mortuaria di Madonna di Campiglio per fare l'ultimo saluto al 34enne sammarinese, vittima di un tragico fuoripista.

La madre e la sorella sono partite oggi e hanno preso contatto con una impresa di onoranze funebri per gli adempimenti di rito. Ancora incerti i tempi burocratici dopodiché il corpo di Giacomo farà ritorno a San Marino. Comunque non prima di domani.



Intanto la Federazione Rugby San Marino sta organizzando una raccolta fondi.