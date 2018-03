Cattolica: turista cade dal terrazzino di un hotel, ricoverato

Si è sporto da un terrazzino al primo piano di un hotel di Cattolica, ed è precipitato al suolo. Protagonista della vicenda un turista rumeno di 40 anni. L'uomo, in stato confusionale ma cosciente è stato soccorso dai medici del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Il 40enne, trasportato presso l'Ospedale di Rimini per le cure del caso, non è in pericolo di vita.