Francia: uomo uccide tre ostaggi in supermercato di Trebes, colpito a morte dalle teste di cuoio

"Sono dell'Isis". Un uomo, che avrebbe detto di appartenere all'Isis, si è barricato nel supermercato 'Super U' a Trebes, nel sud-ovest della Francia, tenendo in ostaggio la clientela. Almeno tre persone sono state uccise, tra loro il macellaio del negozio; ci sarebbero anche due feriti. Poi l'assalto delle teste di cuoio francesi al supermercato di Trebes, ucciso il terrorista.



"Un tenente colonnello dei gendarmi si è offerto volontariamente per sostituire gli ostaggi nel supermercato ed è rimasto da solo con il terrorista": lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb, nella prima ricostruzione dei fatti dopo la fine dell'attacco terroristico a Trebes.



Prima della presa d'ostaggi, l'assalitore aveva rubato un'auto, una Opel bianca, fermando il conducente e sparando contro di lui, ferendolo gravemente. L'uomo ha poi ha sparato sul passeggero che era accanto, uccidendolo



L'uomo chiedeva la liberazione di Salah Abdeslam, l'unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente incarcerato in Francia.