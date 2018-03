Francia: muore il gendarme-eroe rimasto ferito in attacco

Il tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame è morto oggi in seguito alle ferite riportate ieri nell'attacco terroristico di Trebes, in Francia. Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio. "La Francia non dimenticherà mai il suo sacrificio", scrive il ministro