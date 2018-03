San Marino: falò irregolari, dopo l'ispezione della Polizia Civile. Aass interviene

I fuochi di San Giuseppe, già pronti e slittati a questa sera per il maltempo, sotto ispezione della Polizia Civile. Dai controlli è emerso come molti fossero irregolari, nel senso che presentavano materiale non compatibile con quanto può essere bruciato, come bancali e divani. Tanto che la Sezione antincendio ha inviato una immediata comunicazione ai Capitani di Castello annunciando che avrebbe vietato l'accensione di fuochi che potrebbero produrre fumi nocivi per l'uomo. In quasi tutte le amministrazioni locali ce ne sono irregolari; "Abbiamo provveduto a fare diverse ricognizioni - spiega il portavoce Vittorio Brigliadori - per evitare che altro materiale tossico venisse nascosto da persone irresponsabili che si liberano di materiale scomodo in maniera anonima nel falò". Mettendo tra l'altro i Capitani nella condizione di doversi assumere eventuali responsabilità legali. Per questo hanno coinvolto l'Azienda dei servizi che è intervenuta per consentire la tradizionale fogheraccia.