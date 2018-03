Fiorentino: scontro auto-scooter, ragazzo trasportato in ospedale

Nel pomeriggio, a Fiorentino, un'auto con targa sammarinese guidata da una donna d'origine ucraina, si è scontrata con uno scooter che, precedendola, stava svoltando in via Impietrata. Dopo il tamponamento ad aver la peggio, chiaramente, il ragazzo a bordo del ciclomotore che è stato sbalzato a terra. Sul posto i sanitari del 118, che hanno subito immobilizzato il capo del giovane, e la Polizia Civile per regolare il traffico e per il rilievi del caso.