Gessica Notaro a Ballando con le stelle: “mi sono stancata di avere paura"

Un'ottima prova alla trasmissione per la riminese

Durante il programma Rai Ballando con le stelle di sabato 24 marzo Gessica Notaro, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares il 10 gennaio 2017 ha avuto un crollo emotivo che l'ha fatta ripensare alla tragedia subita.

"Vedo i fantasmi, mi riempio di ricordi e devo buttarli fuori – ha detto la concorrente riminese - L'ultima scena che ho davanti agli occhi è quella lì. Io lo conosco meglio di chiunque altro, sapevo che mi avrebbe fatto questo”.



La crisi della ragazza lascia spazio alla paura del ritorno del ritorno dell'ex fidanzato in un futuro ”Uscito dal carcere tornerà, anche se lo rimandano nel suo Paese. Magari avrò dei figli e una famiglia e ho paura, perché avrò molto di più da perdere rispetto ad ora. Adesso sono esattamente come voleva lui, è a posto con me".



Il terrore però poi lascia spazio al forte desiderio di rivalsa e di rifarsi una vita: “mi sono stancata di avere paura di lui. È ora che io mi levi questo fardello dalle spalle”.



Il suo tango ha incantato pubblico e giuria. Ora Gessica è una delle favorite per la finale del Talent Show.